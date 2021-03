Roma-Shakhtar, le probabili formazioni

Dopo il Braga lo Shakhtar Donetsk: Fonseca affronta di nuovo il suo passato. Lo fa con un pizzico di timore, perché gli ucraini hanno vinto due volte con il Real Madrid e pareggiato due volte con l’Inter. Insomma, sanno come si giocano le partite importanti. La Roma affronterà questa sera all’Olimpico lo Shakhtar per l’andata degli ottavi di Europa League.

“Fanno sempre una buona stagione in Europa. A questi giocatori piace questo tipo di competizioni. I giocatori li conosco bene, sono molto forti. È una squadra che difende molto bene, molto corta, ed è una delle squadre che attacca meglio in contropiede in Europa”, ha spiegato Fonseca in conferenza stampa.

Sull’incrocio con la ex squadra Fonseca ha parlato così: “Non è una mia scelta giocare con loro, questo sicuro. Non mi piace giocare con le mie ex squadre. Se avessi potuto scegliere, domani non avrei giocato con lo Shakhtar”.

Sul momento attuale della Roma: “La squadra nelle ultime partite ha migliorato la difesa. E non parlo della linea difensiva, ma di tutta la squadra. Abbiamo capito che è importante non prendere gol e abbiamo limitato gli errori. Stiamo giocando con più sicurezza, non perdendo tanto la palla in uscita”.

Di seguito, invece, le probabili formazioni delle due squadre:

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Diawara, Villar, Spinazzola; Pedro, Pellegrini; Mkhitaryan.

SHAKHTAR: Tribun; Dodo, Vitao, Matvienko, Ismaily; Maycon; Tete, Marlos, Alan Patrick, Taison; Moraes.