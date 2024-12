Roma, si accende l’albero di Natale in Piazza del Popolo

Domenica 8 dicembre, Piazza del Popolo ha ospitato la cerimonia ufficiale di accensione dell’albero di Natale, dando il via alle festività di Roma. In una serata caratterizzata da un’atmosfera magica e da una grande partecipazione di cittadini e turisti, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca hanno presieduto l’evento.

Clima natalizio in Piazza del Popolo

L’inaugurazione è stata aperta da un’esibizione emozionante dei 70 giovani della scuola di canto corale del Teatro dell’Opera di Roma, che hanno intonato brani della tradizione natalizia, creando un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Subito dopo, tra gli applausi e gli sguardi entusiasti del pubblico, è avvenuta l’accensione dell’albero.

L’effetto non si è limitato alla piazza: un suggestivo “domino luminoso” ha illuminato contemporaneamente anche le luminarie lungo i due chilometri di Via del Corso, trasformando il cuore di Roma in un percorso di luci e colori che celebra il Natale.

Tra i protagonisti della serata, Barbara Marinali, presidente di Acea, la società responsabile dell’allestimento dell’albero e delle installazioni luminose, che ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per il territorio e per la valorizzazione della città.

Le parole di Gualtieri

Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha commentato le parole di Papa Francesco durante l’accensione dell’albero in Piazza del Popolo: “È stata una grande emozione, il Santo Padre ha avuto parole bellissime di incoraggiamento. Lo ringraziamo per le sue preghiere e per ciò che dice per la pace nel mondo”.Ha aggiunto: “Questa festa ci avvicina al Natale che quest’anno è speciale perché coincide con l’apertura della Porta Santa. Grazie per la pazienza, abbiamo riempito la città di cantieri ma era necessario non solo per accogliere i pellegrini ma anche per rendere la città più bella, più accogliente, più verde e più giusta”.

“Il Natale ci dia pace, speranza e quel senso di comunità di cui abbiamo bisogno. Questa è una città che sa restituire l’affetto che riceve e sono certo che in questo anno saprà mostrare al mondo il meglio di sé” ha concluso Gualtieri.