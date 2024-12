Roma, si accende l’albero di Natale in Piazza di Spagna

La magia del Natale è arrivata a Roma con l’accensione dell’albero firmato Bulgari sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, in Piazza di Spagna. L’evento, che ha avuto luogo ieri sera, ha dato il via ufficiale al periodo natalizio nella Capitale, accompagnato dall’illuminazione delle suggestive luminarie lungo via Condotti.

Roma, si accendono le luminarie di via Condotti

L’albero, che richiama il simbolo iconico della maison Bulgari, il serpente, è un’opera d’arte moderna. Realizzato con una struttura in plexiglass che si sviluppa a spirale su una base in ottone, è avvolto da una scintillante maglia dorata che riflette le luci circostanti, creando un’atmosfera unica.

All’evento hanno partecipato figure di spicco del mondo istituzionale e culturale, tra cui il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato. Presenti anche Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari, e Gianni Letta, affiancati dagli attori Carolina Crescentini e Alessandro Gassmann, che hanno aggiunto un tocco di glamour alla serata.

Contestualmente all’accensione dell’albero, le luminarie natalizie di via Condotti hanno preso vita, trasformando la via in un percorso di luce e bellezza. Composte da oltre 14.300 micro lampade LED, le decorazioni formano un elegante arco luminoso che culmina con una stella a otto punte, emblema della maison Bulgari.

Jean-Christophe Babin, CEO di Bulgari, ha dichiarato: “È un momento di bellezza italiana, l’aggettivo che meglio definisce Roma. Un Natale 2024 che abbiamo voluto speciale e nuovo. Non è un albero solito, è riciclato, sostenibile ma è anche un’opera d’arte. Rappresenta la visione che abbiamo di Roma, una città di ventisette secoli ma che guarda al futuro, disegnata dai gioiellieri di Bulgari». Non solo, insieme al Comune la maison ha allestito altri 20 alberi in diversi quartieri della Capitale. «Siamo su questa scalinata che abbiamo avuto la fortuna dieci anni fa di restaurare, è ancora bella ma siamo pronti a restaurarla un’altra volta”.

Ha aggiunto il sindaco Gualtieri: “Una meraviglia di albero, ringrazio Bulgari. Ci piace molto che la tradizione dell’albero unisca due cose molto importanti per noi: l’arte, innovazione e al tempo stesso la sostenibilità con un albero che risparmia energia. Ci piace che sia uno dei tanti alberi che in tutta la città avviano, illuminandosi, il percorso che ci porterà al Natale”.