Roma, si allunga il recupero Smalling: torna dopo la sosta di novembre

Il ritorno di Smalling slitta ancora, almeno fino a novembre. Il difensore inglese, alle prese con un infortunio che lo tiene fermo da inizio ottobre, ne avrà almeno per altre due settimane. Lo riporta Sky Sport. La Roma è alle corde per quanto riguarda il reparto difensivo: le alternative non convincono e gli impegni sono tanti e ravvicinati.

Kumbulla, arrivato a Roma la scorsa stagione, è stato uno dei peggiori nel disastro norvegese. Mourinho lo ha lasciato in tribuna contro il Napoli, fa parte del gruppetto su cui il portoghese sembra aver messo una croce sopra. Anche per questo il prolungato recupero di Smalling preoccupa la Roma.

L’inglese oggi ha svolto lavoro personalizzato, ma il suo ritorno in campo non sarà immediato. Anzi, si parla almeno di due settimane. Il che vuol dire che il rientro potrebbe avvenire dopo la sosta. Metà novembre il periodo giusto. Molto in là rispetto alle previsioni iniziali. Al momento a non far rimpiangere l’inglese ci sta pensando ibanez.

Il difensore contro il Napoli ha impressionato: Ha arginato Osimhen, gli si è francobollato addosso, gli ha dato pochissimo spazio di manovra. E’ questo il tipo di atteggiamento che vuole vedere Mourinho. Gennaio non è vicino, bisognerà aspettare ancora qualche mese prima di eventuali rinforzi dal mercato. Nel frattempo Mou si arrangia con quello che ha.