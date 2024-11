Roma, si arrampica sul tettino di un’auto della Polizia Locale e scappa

È salito sul tettino di un’auto della Polizia Locale ed è scappato. Un episodio inaspettato avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Roma, nella zona di San Giovanni, dove una pattuglia della Polizia Locale si trovava ferma a un semaforo durante le normali operazioni di contrasto al degrado urbano. Un giovane di 25 anni, senza apparente motivo, si è arrampicato sul tetto del veicolo di servizio, per poi balzare sul cofano anteriore e tentare una rocambolesca fuga.

La situazione è rapidamente degenerata quando il giovane, nel tentativo di evitare l’arresto, ha opposto resistenza in modo aggressivo. Durante la colluttazione, ha chiuso con forza uno sportello sulla gamba di un’agente, causandole ferite che hanno richiesto il trasporto immediato in ospedale.

Roma, sale sull’auto della Polizia locale: arrestato

Il ragazzo, cittadino italiano, è stato infine bloccato dagli agenti e posto in stato di fermo. Le accuse nei suoi confronti comprendono resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Durante la perquisizione successiva all’arresto, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, aggiungendo così un’ulteriore accusa di detenzione di droga.

Il comportamento del 25enne ha avuto conseguenze anche per gli operatori di polizia coinvolti, due dei quali hanno riportato ferite. Entrambi sono stati trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento, le loro condizioni non destano preoccupazioni.

L’accaduto ha sollevato preoccupazioni tra i residenti del quartiere San Giovanni, riaprendo la discussione sul tema della sicurezza e delle condizioni sociali in alcune aree della città. La Polizia Locale ha confermato che proseguiranno i controlli per garantire l’ordine e contrastare situazioni simili.