Roma, si schianta in auto contro il palo della luce: morto 66enne

Incidente mortale oggi alle 17circa in via Alberto Ascari in prossimità di via dell’Automobilismo zona Roma 70, dove pattuglie della Polizia Locale VIII Gruppo Tintoretto sono intervenute per un’automobile finita contro il palo della luce, abbattendolo. Il personale del 118, subito allertato, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo alla guida, cittadino italiano di 66 anni. Non risultano coinvolte altre persone e veicoli.

Dai primi elementi raccolti sembra che il 66enne abbia fatto tutto da solo. Al momento non si può escludere un eventuale malore, ma la dinamica esatta di quanto accaduto è tuttora in fase di accertamento da parte degli agenti. Sul posto sono intervenute altre pattuglie della Polizia Locale in ausilio per la messa in sicurezza dell’area ed agevolare la viabilità. Contattata anche Acea per il ripristino dell’illuminazione.