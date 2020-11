Roma, si valutano nuove misure per contenere gli assembramenti

Al via l’operazione contenimento a Roma: l’obiettivo è quello di non ripetere le scene di folle di persone e assembramenti viste nello scorso fine settimana per le vie del centro, nei mercati domenicali come Porta Portese o lungo il litorale laziale, da Ostia a Fregene fino alle spiagge pontine.

Più presidi e controlli da parte delle forze dell’ordine è quanto emerso dalla riunione del comitato provinciale, ma non è ancora chiaro se nelle principali strade, piazze e parchi verrà contingentato l’ingresso una volta superata una soglia critica di persone, oppure se le misure si baseranno su criteri dinamici, fondati sulla specificità del luogo.

Piani di contenimento che il comitato deve bilanciare con le esigenze dei commercianti, già duramente colpiti dalla pandemia, dopo che l’amministrazione capitolina ha deciso di aprire le Ztl del centro storico.

Confermate invece le limitazioni anti movida, con le principali zone, un tempo cuore della mondanità romana, che rimangono transennate e controllate dalle forze dell’ordine.

Mario Bonito