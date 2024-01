Roma Sicurezza – Il Pd: “Ok delle commissioni roma capitale e bilancio al regolamento sulla videosorveglianza”

“Oggi nella commissione congiunta Roma Capitale e Bilancio abbiamo espresso parere favorevole al Regolamento sulla videosorveglianza: un provvedimento importante, ancora più essenziale, a pochi mesi dal Giubileo, per integrare gli interventi che garantiscono la sicurezza dei cittadini e disciplinare il trattamento dei dati raccolti.”

Lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Giulia Tempesta, rispettivamente presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica e presidente della commissione Bilancio.

“Definiamo in questo regolamento i soggetti istituzionali e amministrativi coinvolti, i luoghi dedicati al monitoraggio reso possibile dalla videosorveglianza e le opportunità che si aprono grazie con la sua applicazione. In assenza di una normativa adeguata e omogenea, questo Regolamento ci aiuta a colmare almeno a Roma lacune importanti in termini soprattutto di sicurezza”, concludono i presidenti di commissione Corbucci e Tempesta.

