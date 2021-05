Roma Smart City 2030: “Tutte le strade portano al futuro”

“Tutte le strade portano al futuro”. Questo lo slogan di Roma Smart City 2030, un evento che si è svolto oggi all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Un incontro tra istituzioni e imprese per confrontarsi sullo sviluppo della Capitale. Molti vertici delle principali aziende italiane erano presenti per discutere di temi come la trasformazione urbana, l’inclusione sociale, la mobilità sostenibile, la transizione ecologica, l’innovazione e la digitalizzazione. La sindaca Virginia Raggi, assieme al Ministro degli affari esteri Luigi Di Maio presenti entrambi all’incontro, hanno sottolineato quanto sia importante il ruolo delle imprese in questo percorso.

“Senza le imprese e senza i lavoratori non c’è sviluppo. Le imprese e i lavoratori sono e saranno sempre i motori che fanno crescere l’Italia e la sua capitale” – Virginia Raggi

Lo scopo è quello di rendere la città sostenibile, orizzontale, verde, competitiva, intelligente e molto altro. Un percorso quindi pensato in più tappe, con progetti di sviluppo fino al 2030 per una Roma più dinamica e competitiva.

“Più le città si sono rivelate realtà intelligenti ad alto tasso di tecnologia e digitalizzazione dei servizi offerti alla cittadinanza, migliore è stata la resilienza dimostrata rispetto all’impatto sanitario, economico e sociale” – Luigi Di Maio