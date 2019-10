Roma, spara contro palazzo a Portuense: uomo ricercato dalla Polizia

Spara con un fucile da caccia contro le finestre di un palazzo a Portuense e scappa. Sono in corso le indagini del commissariato San Paolo per rintracciare l’uomo che ieri sera alle 21 circa ha sparato contro un palazzo in via Bosco degli Arvali a Roma. Ad allertare le forze dell’ordine dei testimoni che hanno sentito sparare in strada e visto poi un uomo vestito di scuro che si allontanava con un cane al guinzaglio. Sul posto la Polizia ha rinvenuto un bossolo da fucile da caccia, nessuno è rimasto ferito. Secondo quanto ricostruito al momento, ieri pomeriggio nel palazzo c’era stata una lite di coppia: l’ipotesi è che l’uomo possa aver sparato contro le finestre della compagna.