Roma, sparatoria a Casal Bruciato: 48enne inseguito e ferito in androne palazzo

Sparatoria ieri sera a Roma, zona Casal Bruciato. Un 48enne è stato ferito da colpi d’arma da fuoco mentre si trovava nell’androne del condominio dove vive in via Diego Angeli 147 dove si era rifugiato inseguito da un gruppo di persone. Sul posto sono stati rinvenuti 12 bossoli. L’uomo, con precedenti di Polizia, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Pertini ma non è in pericolo di vita. Indagano gli agenti della squadra mobile che stanno analizzando le testimonianze e le riprese delle telecamenre di videosorveglianza presenti nell’area.