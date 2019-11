Roma, spari in strada a Boccea: 40enne ferito all’addome

Un uomo di 40 anni L.B., pluripregiudicato, è stato ferito ieri sera da due colpi d’arma da fuoco a Roma. Secondo il racconto fatto dall’uomo ai carabinieri, allertati dai sanitari, sarebbe stato colpito perché si è opposto a un tentativo di rapina mentre si trovava in auto su via di Boccea. Due uomini in scooter l’avrebbero avvicinato per prendergli l’orologio e vista la sua resistenza gli avrebbero sparato colpendolo all’addome e fuggendo subito dopo. Il ferito è riuscito a raggiungere da solo l’ospedale Aurelia Hospital dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Sono in corso indagini per risalire agli autori della sparatoria su via di Boccea e per accertare la veridicità della versione riferita dalla vittima.