Roma, spari in strada a Tor Bella Monaca: uomo ferito ad una gamba durante lite

Un uomo di nazionalità nigeriana è stato ferito ieri sera da colpi d’arma da fuoco a Roma in via Acquarone zona Tor Bella Monaca. Secondo quanto ricostruito l’uomo è stato colpito da due colpi alla gamba sinistra sparati durante una colluttazione con tre uomini probabilmente dell’est Europa. I tre, tra cui l’autore del ferimento, sono poi scappati a bordo di un’auto. Sul posto è intervenuta la Polizia che ha trovato un borsello con all’interno 7mila euro in contanti. La vittima è stata medicata in ospedale per la frattura di femore e tibia e non è in pericolo di vita.