Roma, Spinazzola: “Juve? Non ho spirito di rivalsa”

“Non sento uno spirito di rivalsa verso la Juventus”. Leonardo di Spinazzola è stato chiaro, si è presentato così alla Roma, la sua nuova squadra. L’esterno è arrivato in giallorosso nell’ambito dello scambio con Luca Pellegrini, nella giornata di oggi ha avuto modo di parlare nella conferenza stampa di presentazione: “È stata una buona settimana di lavoro. Il mister ci ha detto subito cosa vuole e come vorrebbe giocassimo. A me sinceramente piace tantissimo, perché è un gioco bello da vedere e per partecipare. In questa settimana ci saranno due amichevoli e testeremo quello che abbiamo provato”.

“In questi anni per me la Roma è sempre stata una grande società, dove sono passati grandissimi giocatori, allestite per fare qualcosa di importante. Giocare all’Olimpico è sempre stupendo, per il calore dei tifosi e per quello che rappresenta. Io ho sempre detto che a sinistra mi trovo meglio, se ci sarà la necessità posso giocare anche a sinistra. Non sento uno spirito di rivalsa verso la Juventus. Per noi è un lavoro e le società fanno delle scelte. Quando mi è stato proposto di andare alla Roma da protagonista o fare il secondo a un altro, non ho avuto dubbi e sono venuto qui”.

Spinazzola: “Per me è un sogno”

Spinazzola analizza poi le differenze tra Roma e Juve: “Differenze tra Roma e Juve? Io sono arrivato qui una settimana fa. C’è un bellissimo centro sportivo e grandi dirigenti non trovo differenze. Higuain? Non posso parlare di altri giocatori, posso solo dire che si sta bene. La Roma è una grande società, questo è un lavoro. Poi ci sono i bilanci e le scelte delle squadre. Quindi vedremo. Per me è un sogno, siamo una grande squadra. E poi per noi italiani ci sono gli europei per questo è una vetrina molto importante”.

“Il direttore prima della firma mi ha spiegato il progetto della società. Ci sono delle basi molto importanti. La Roma avrà più giovani e più italiani, questa è una cosa importante. Vincere è difficile ovunque, perché ci sono molte squadre attrezzate. Partiamo tutti da zero e il campo ci dirà dove finiremo. Su Totti e De Rossi: “Conosco Daniele in Nazionale. Sono due grandi calciatori. Altro non posso dire non conoscendo le dinamiche. Sono contento sul ritorno di Buffon alla Juventus perché è una persona eccezionale. Fonseca mi ricorda Gasperini, sono belle idee di gioco. Allegri invece è un grande gestore”, ha concluso Spinazzola.