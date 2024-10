Roma Sposa, l’appuntamento a ottobre nella Capitale

Roma si prepara ad accogliere la sessantesima edizione di “Roma Sposa 2024”, il salone internazionale dedicato al mondo del matrimonio. L’evento, in programma dal 24 al 27 ottobre presso il Palazzo dei Congressi all’EUR, rappresenta un punto di riferimento per chi sta pianificando il proprio matrimonio, offrendo una panoramica completa sulle tendenze e le novità del settore wedding.

“Roma Sposa” è l’occasione ideale per i futuri sposi e gli appassionati di cerimonie per entrare in contatto con i migliori fornitori del settore. In esposizione ci saranno proposte per ogni aspetto del grande giorno: dalle location agli allestimenti, dagli abiti da sposa ai gioielli e fedi nuziali, passando per musica, trucco, acconciature, fotografia, autonoleggio e viaggi di nozze. Con oltre 300 espositori e più di 2000 brand distribuiti in 15 settori merceologici, la fiera offre soluzioni per soddisfare ogni tipo di richiesta legata all’organizzazione di un matrimonio.

Come ogni anno, la fiera del wedding di Roma si distingue per la sua capacità di rispondere a ogni esigenza, fornendo consigli utili su temi che spaziano dal galateo del matrimonio al look perfetto per sposi e invitati. Un ricco programma di sfilate permetterà ai visitatori di ammirare, in passerella, creazioni firmate da atelier italiani e internazionali, con abiti sia per gli sposi che per le cerimonie.

Contemporaneamente a Roma Sposa 2024, si terrà anche l’evento BMII – Borsa del Matrimonio in Italia, destinato agli operatori del settore. Questo osservatorio dedicato al wedding tourism, che si svolgerà sempre presso il Palazzo dei Congressi il 25 e 26 ottobre, accoglierà 60 buyer provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo è promuovere il mercato italiano delle nozze a livello globale, consolidando l’Italia come una delle mete più ambite per i matrimoni.