Roma, stretta contro furti e borseggi: 7 arresti nel weekend di Pasqua

Borseggiatori in azione nel centro storico di Roma durante il weekend di Pasqua. Sono sette i ladri arrestati negli ultimi giorni, dai Carabinieri del Gruppo di Roma che hanno eseguito una mirata attività di controllo soprattutto nelle zone più frequentate dai turisti e alle fermate della metro.

Domenica sera, nei pressi della stazione Barberini, un cittadino romeno di 52 anni, senza fissa dimora è stato bloccato dopo aver sfilato dalla giacca di un turista il telefono cellulare. Nei pressi della fermata della metro Spagna, è stato arrestato un cittadino cileno di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Il giovane, dopo aver sottratto il portafogli dalle tasche posteriori dei pantaloni, ad un turista straniero, è stato fermato dai militari che hanno anche recuperato e poi restituito la refurtiva alla vittima. Poco più tardi, i carabinieri sono intervenuti alla fermata della metro Repubblica, dove hanno arrestato un 40enne straniero, sorpreso e bloccato da un passeggero, dopo aver preso il portafogli ad un turista.

Altro episodio sempre alla fermata Repubblica dove un 25enne romeno ha preso lo smartphone dalla borsa di una donna in attesa della metro. In via del Corso invece, i carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina sono riusciti a recuperare e restituire un telefono che era stato sottratto dalla borsa, ad una turista che passeggiava per il centro. Due cittadini cubani di 34 e 30 anni, approfittando della confusione, sarebbero riusciti a rubarlo. Bloccati dai militari i due sono finiti in manette.

Infine, in via Prenestina, attirati dalle urla di una donna, i militari sono intervenuti e hanno bloccato un 46enne eritreo, che poco prima aveva tentato di sottrarre la borsa alla donna riposta sul sedile anteriore dell’auto. Dopo l’arresto l’uomo è stato accompagnato in caserma.

(eg)