Roma, studenti in piazza per Fridays for Future: strade chiuse e bus deviati in centro

Giovani in piazza per il terzo sciopero globale del clima. Sta per partire anche Roma la manifestazione che il movimento ‘Fridays For Future’ ispirato da Greta Thunberg, ha organizzato in 160 città italiane e 27 paesi del mondo per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici. Nella capitale il corteo partirà alle 10 da piazza della Repubblica e arriverà a piazza della Madonna di Loreto (piazza Venezia) alle 13.30 circa percorrendo viale Luigi Einaudi, piazza dei Cinquecento, via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Nel centro di Roma il fiume di studenti (sono previsti 5mila partecipanti ma per gli organizzatori potrebbero essere 30mila) creerà inevitabili disagi alla circolazione. Oltre alle strade chiuse al traffico mezzora prima della partenza del corteo, sono 25 le linee di trasporto pubblico deviate per permettere lo svolgimento della manifestazione che si chiuderà a piazza Madonna di Loreto con un sit-in.