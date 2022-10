Roma – Stuprata alla Garbatella, Baglio e Cicculli “A lei tutta la nostra vicinanza e solidarietà”

“Vogliamo esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alla donna che la scorsa notte è stata aggredita e violentata vicino a un locale a Garbatella. Siamo al terzo stupro in pochi giorni, in varie parti della nostra città, da Ostia al Pigneto e in ultimo appunto alla Garbatella.

Un dato di fatto che conferma che la violenza contro le donne è diffusa e indiscriminata e che c’è bisogno di una forte iniziativa di solidarietà e di contrasto a questo fenomeno aberrante da parte di tutta la comunità cittadina.

Mentre attendiamo con fiducia che le forze dell’ordine arrivino al più presto a individuare i responsabili di questa violenza, continuiamo il lavoro che stiamo facendo come amministrazione nel dare più forza alle associazioni e alle reti antiviolenza fra le istituzioni per continuare a lavorare tutti i giorni per spazi pubblici sicuri e stabili servizi di sensibilizzazione, prevenzione e sostegno”.

È Quanto dichiarano le consigliere capitoline Valeria Baglio, capogruppo del Partito Democratico, e Michela Cicculli, di Sinistra Civica Ecologista, presidente della Commissione Pari Opportunità.

Max