Roma, stupro di gruppo in un B&B: nei guai due ventenni

Stupro di gruppo in un B&B: minorenne sarebbe stata violentata dopo una festa privata.

Nei guai due ventenni, agli arresti domiciliari e un terzo, di 16 anni, ancora sotto indagine, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. Sarebbero loro, secondo il racconto della vittima e le investigazioni della squadra di polizia giudiziaria diretta da Angelo Vitale del commissariato Porta Pia, ad aver abusato di una ragazza di 17 anni dopo una festa in un bed and breakfast a Trastevere. I fatti, secondo quanto sono andati in scena lo scorso novembre.

Seguono aggiornamenti