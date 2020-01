Roma su Politano per sostituire Zaniolo: è duello con il Milan

Caduta e lacrime, ora la voglia di tornare più forte. Nicolò Zaniolo ha subito ieri un grave infortunio nella gara con la Juventus. La diagnosi è stata di quelle che un calciatore non vorrebbe sentire mai: rottura del legamento crociato. Uno stop previsto di almeno 4 mesi per il gioiello della Roma. E proprio la società giallorossa si è già mossa per cercare un sostituto, che potrebbe essere Politano, come riportato da Sky Sport.

L’esterno dell’Inter piace ha Fonseca, è un giocatore in grado di giocare sia da trequartista che da esterno e le sue caratteristiche si sposano al meglio coi dettami tattici dell’allenatore portoghese. Insomma, Politano sembra proprio l’uomo giusto per la Roma in questo momento, data la prolungata assenza di Zaniolo e la forma non perfetta di under.

Politano, duello Roma-Milan

Sull’esterno dell’Inter e con un passato al Sassuolo, però, non c’è solo la Roma. Sul ragazzo, infatti, ha già messo gli occhi il Milan, intenzionato a rinforzare il reparto offensivo che ora può già godere dello strapotere di Ibrahimovic. Un duello quello tra Roma e Milan che porterà Politano a spostarsi in ogni caso in questa finestra di mercato.

La Roma cercherà un sostituto di Zaniolo: Politano è l’ultimo nome, ma non mancano le alternative. Tra queste c’è anche Suso, giocatore apprezzato dalle parti di Trigoria ma con cui ancora non sono stati avviati i contatti. Una cosa è certa: la Roma comprerà qualcuno sul mercato per sostituire Zaniolo, al lavoro per tornare più forte di prima.