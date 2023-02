Roma, Svolta Zaniolo al Galatasaray. Nella notte di ieri sembrano esser stati sistemati i dettagli della trattativa che porterà il quasi ex Roma a vestire il colore, sempre giallorosso, del club turco: la Roma incasserà una cifra tra i 20 e i 22 milioni di euro e il classe ’99 firmerà un contratto quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione, con clausola rescissoria dal valore di 35 milioni. Si attende soltanto il via libera alla chiusura della trattativa per la partenza del giocatore in direzione di Istanbul, che dovrebbe avvenire nel pomeriggio.