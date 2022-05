Roma, tassista aggredito e rapinato da un cliente

Aggredito e rapinato da un cliente è stato costretto alle cure dell’ospedale. Vittima un tassista, colpito con una bottiglia e poi derubato del portafogli. I fatti sono accaduti poco dopo la mezzanotte fra l‘1 ed il 2 maggio quando il cittadino egiziano di 23 anni ha chiamato un taxi per farsi portare in via Salviati.

Una volta arrivati a destinazione il cliente però, invece di pagare la corsa, ha impugnato una bottiglia che aveva nello zaino e si è scagliato contro il tassista colpendolo alla testa. Quindi lo ha rapinato del portafogli e si è dato alla fuga. A fermare la corsa del 23enne ci hanno però pensato gli agenti della polizia locale di Roma Capitale in presidio fisso all’ingresso del campo rom di via Salviati. In ausilio ai caschi bianchi anche gli agenti delle volanti e del commissariato San Basilio di polizia, arrivati sul posto dopo la richiesta d’intervento al 112 da parte del tassista, un 36enne italiano, poi affidato alle cure del personale del 118 e trasportato dall’ambulanza in codice giallo al policlinico Tor Vergata. Fermato il rapinatore, gli agenti lo hanno trovato con la refurtiva ancora indosso. Arrestato per rapina è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per il rito direttissimo nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.