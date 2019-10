Roma, tenta furto in grande magazzino ma precipita da finestra: preso

Tenta di rubare all’interno di grande magazzino e precipita da una finestra: arrestato. Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino, diretto da Roberto Arneodo, ad arrestare B.H. 38enne cittadino albanese per il reato di tentato furto aggravato. Erano le ore 22.35 di ieri 27 ottobre, quando gli agenti sono stati inviati dalla Sala Operativa, in via Collatina, al Prenestino, presso un grande magazzino, in quanto la vigilanza privata intervenuta per un allarme in funzione, aveva bloccato un uomo trovato in terra all’interno del parcheggio, sotto una finestra ed accanto ad un trabattello da pittore capovolto al suolo, accanto al quale vi erano diversi arnesi atti allo scasso.

I poliziotti hanno notato che la finestra aveva il vetro divelto ed infranto, ed il telaio era piegato dall’azione di leva effettuata con gli arnesi trovati vicino al ladro. L’uomo è stato soccorso da personale medico e trasportato in codice rosso presso il Policlinico Casilino e successivamente trasferito presso il Policlinico Umberto Primo con diverse fratture, ma non in pericolo di vita. Il materiale è stato sequestrato e la persona arrestata per tentato furto aggravato.