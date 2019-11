Roma, tenta rapina in bar ma cliente lo ferma: arrestato

Entra in un bar armato di bottiglia rotta per fare una rapina ma un cliente del locale lo convince a fermarsi. I Carabinieri della Stazione Roma Garbatella intervenuti sul posto hanno arrestato, per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale, un cittadino straniero di 37 anni, disoccupato e in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine.

Lo straniero è entrato la scorsa notte, in un bar di piazzale Ostiense, armato di un frammento di vetro di bottiglia e dopo aver minacciato il personale del locale nel tentativo di farsi consegnare l’incasso è stato affrontato da un avventore del bar, un cittadino Colombiano di 32 anni, che è riuscito a farlo desistere. Nel frattempo, i militari hanno raggiunto l’indirizzo indicato e sono riusciti a bloccare lo straniero che cercando di fuggire li ha anche aggrediti. L’uomo è stato accompagnato dai carabinieri all’ospedale Sant’Eugenio dove è stato medicato e dimesso con alcuni giorni di prognosi, a causa delle contusioni riportate nelle fasi della tentata rapina. Successivamente è stato portato in caserma e trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.