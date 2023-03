Roma, titolare osteria ucciso a colpi pistola: l’omicida si costituisce

(Adnkronos) – Il titolare dell’osteria degli Artisti è stato trovato morto in auto, ucciso a colpi di pistola intorno alle 20 a Roma. Poco prima un uomo di 42 anni si era costituito alla polizia dicendo di aver commesso un omicidio in via Germano Sommelier. Sul posto sono arrivate le volanti e la squadra mobile che hanno trovato in un’auto il titolare dell’osteria, un romano di 40 anni. Sul posto anche la Scientifica. Nella vettura è stata trovata una pistola ma non è chiaro se si tratti dell’arma del delitto.