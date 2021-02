Roma, torna Dzeko: titolare contro il Braga

Non avrà più la fascia di capitano ma rimane sempre il terzo giocatore della storia della Roma ad aver segnato più gol. E un attaccante così è difficile lasciarlo fuori, anche dopo un litigio che ha scosso le pareti del tunnel dell’Olimpico. Edin Dzeko torna titolare dopo più di un mese, guiderà l’attacco della Roma nell’andata degli ottavi di Europa League contro il Braga.

È una pace a metà con Fonseca, perché il bosniaco scenderà in campo senza i gradi di capitano, affidati a Cristante vista la contemporanea assenza di Pellegrini, inizialmente in panchina. Non sarà la partita più importante della carriera di Dzeko, che in giro per l’Europa ha vinto parecchio, ma potrebbe essere decisiva per il suo percorso in giallorosso.

Un’altra prestazione opaca potrebbe sancire il definitivo sorpasso di Borja Mayoral, che nel frattempo si è ritagliato uno spazio importante nell’attacco giallorosso, e non lo mollerà così facilmente. Passa tutto per i piedi, e la testa, intesa come capacità di adeguarsi in un ruolo per lui inedito, di Edin Dzeko.

Contro il Braga, attualmente terzo nel campionato portoghese e che non perde dal 23 gennaio, Fonseca dovrà fare a meno di Smalling e Kumbulla. Ridisegna la difesa con Mancini, Cristante e Ibanez. In avanti spazio a chi l’Europa calcistica la conosce come le proprie tasche: Dzeko, Pedro e Mkhitaryan, terzetto tutta esperienza.