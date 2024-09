Roma, torna il Festival delle passeggiate

Torna a Roma la seconda edizione del Festival delle Passeggiate – life in slow e-motion, dopo il grande successo della prima. Questo evento, che si svolgerà dal 16 settembre al 6 ottobre 2024, è promosso da Dominio Pubblico e curato dalla cantautrice e poetessa Giulia Ananìa insieme al direttore artistico Tiziano Panici.

Il festival si propone di far vivere ai partecipanti un’esperienza unica, immergendosi nelle storie meno conosciute della città eterna attraverso itinerari che esplorano i quartieri di Trullo e Corviale.

Il festival interesserà due quartieri storici del Municipio XI: Trullo e Corviale, territori che rappresentano la pluralità di Roma e ne svelano aspetti inediti, con storie di umanità, colore e poesia. Il programma prevede laboratori, workshop e percorsi di cittadinanza attiva, con quattro passeggiate performative organizzate su due weekend, il 28-29 settembre e il 5-6 ottobre, in cui gli itinerari faranno scoprire i segreti nascosti di questi due affascinanti quartieri.

Nel weekend del 28 e 29 settembre, i partecipanti potranno esplorare il quartiere Trullo, famoso per la sua street art e la sua connessione con il cinema e la street poetry, seguendo le orme di Pasolini. Il fine settimana successivo, il 5 e 6 ottobre, l’attenzione si sposterà su Corviale e il suo emblematico “Serpentone”, dove si trova la famosa opera dell’artista JDL, per un’immersione nella storia architettonica e sociale del quartiere. Il percorso si concluderà al Mitreo Arte Contemporanea, centro vitale di sperimentazione culturale.

A guidare queste passeggiate saranno Tiziano Panici e Giulia Ananìa, artisti che da anni esplorano e raccontano Roma attraverso i suoi quartieri periferici. Saranno accompagnati da una serie di ospiti speciali, tra cui lo street poet Er Pinto, il cantautore e poeta Ivan Talarico, la cantautrice folk Lavinia Mancusi, e l’attrice Luisa Merloni. Non mancheranno performance musicali delle dj Playgirls From Caracas e dei Los3saltos, rappresentanti della scena cumbia e combat rock in Italia.