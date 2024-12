Roma, torna ‘Musei in musica’: gli spettacolo in programma

Roma si prepara a ospitare la quattordicesima edizione di Musei in Musica, una delle manifestazioni più attese dell’autunno romano. L’appuntamento è fissato per sabato 7 dicembre, quando i Musei Civici e numerosi spazi culturali della città apriranno le porte dalle 20:00 fino alle 2:00 del mattino seguente. Un’occasione unica per vivere il patrimonio artistico della città accompagnati dalla magia della musica, al costo simbolico di 1 euro o gratuitamente, dove previsto.

Musei in musica, un programma variegato

L’evento, promosso da Roma Capitale e organizzato da Zètema Progetto Cultura, offrirà una notte di musica e spettacolo con oltre 90 eventi in programma. Circa 150 artisti si esibiranno in 40 diverse location, proponendo un mix di generi musicali che spazia dal jazz al pop, dalla classica al gospel, passando per la musica elettronica e le tradizioni popolari.

Un’apertura speciale con la cantautrice Ariete

L’inaugurazione ufficiale sarà affidata alla cantautrice Ariete, che alle 20:00 si esibirà al Museo dell’Ara Pacis con un set acustico, accompagnata da pianoforte. La giovane artista di Anzio, finalista del Premio Tenco 2022 e protagonista nei palasport con il suo La Notte Tour, regalerà al pubblico un’esibizione intima e carica di emozioni, interpretando alcuni dei suoi brani più celebri.

Accesso e informazioni utili

I biglietti per assistere all’evento inaugurale saranno disponibili direttamente presso il Museo dell’Ara Pacis dalle 19:00 di sabato 7 dicembre fino a esaurimento posti. L’ingresso alla manifestazione è previsto al costo simbolico di 1 euro, mentre i possessori della MIC card potranno accedere gratuitamente.

Con Musei in Musica, Roma si conferma ancora una volta una città capace di offrire eventi che combinano arte, musica e cultura, rendendo il patrimonio cittadino vivo e accessibile a tutti. Un appuntamento da non perdere, per lasciarsi coinvolgere dall’energia e dalla bellezza che solo una notte come questa può offrire.