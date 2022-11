Roma, Tournèe Giappone, Mourinho su rosa e infortuni. Parole importanti in Giappone per lo Special One impegnato con la sua Roma negli appuntamenti sul campo in terra nipponica. Mou si è espresso sui calciatori in rosa

“Devi essere fortunato, avere giocatori con le giuste motivazioni e qualità. Noi allenatori le possiamo implementare ma non facciamo miracoli”, e anche sugli infortunati.

“Abbiamo giocatori importanti infortunati, è importante recuperarli. Il secondo obiettivo è dar riposo a chi ha giocato 3 partite a settimana. Dopo il Giappone avranno 10 giorni importanti.”