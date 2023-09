Roma, traffico in tilt per funerali Napolitano

C’era da aspettarselo e così è stato: a Roma nelle scorse ore si sono tenuti i funerali laici del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, i primi nella storia a Montecitorio. E la Capitale ha ‘patito’ l’inevitabile caos viabilità, con traffico decisamente intenso.

Il feretro è partito da Palazzo Madama, che ha ospitato la camera ardente, ed è passato per corso del Rinascimento, piazza Argentina, per piazza Venezia, via del Corso, e infine è giunto a piazza Montecitorio.

Al di là delle transenne c’erano cittadini e turisti che hanno salutato con un applauso l’arrivo della bara. Il carro è stato scortato anche dai Corazzieri. Allestiti maxi-schermi per la cerimonia, che ha visto partecipare ii del Capo dello Stato Mattarella, la premier Meloni, i leader francese Macron e il tedesco Steinmeier.

Infine il feretro è stato portato al cimitero acattolico di Roma percorrendo via del Corso, piazza Venezia, via del Teatro Marcello e via Marmorata.