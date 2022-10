Roma, trans trovata morta in hotel ad Ardea: arrestato 35enne

(Adnkronos) – Un 35enne italiano è stato arrestato per la morte di una transessuale di origine argentine, il cui corpo è stato ritrovato il 5 ottobre scorso in una camera d’albergo di Ardea, località Marina Tor San Lorenzo a Roma. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Velletri su richiesta della locale Procura della Repubblica, che dispone l’arresto dell’uomo gravemente indiziato dell’omicidio di Alejandro Daniel Cabral per motivi ancora da chiarire.

L’evento destò parecchio scalpore nella comunità, date le circostanze sospette nelle quali fu rinvenuto il cadavere. Particolarmente complicata l’attività d’indagine sulla vittima a causa della totale assenza di legami stabili con altre persone del territorio. Nonostante ciò, nel giro di venti giorni, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati e della Compagnia di Anzio, diretti dalla Procura della Repubblica di Velletri, hanno ricostruito le ultime ore di vita della vittima, che era solita trascorrere in quella zona la maggior parte del suo tempo dove tra l’altro si prostituiva. In particolare, ci si è concentrati sui suoi ultimi contatti telefonici e sulle persone che l’hanno incontrata poche ore prima del tragico epilogo.

Le indagini hanno consentito di raccogliere sufficienti e gravi elementi di colpevolezza a carico dell’uomo 35enne che è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Velletri.