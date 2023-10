Roma, trasporti, altro tilt: ecco dove

Ancora un ulteriore disservizio sul fronte trasporti per la Capitale. Una struttura, una rete, quella della viabilità pubblica, che non sembra trovare mai davvero pace, a Roma. Che cosa è capitato adesso?

L’ultimo disservizio riguarda i pendolari della Roma-Lido, un altro stop che sta complicando non poco tutti quelli che prendono i mezzi per motivi di lavoro e non. Ecco cosa è successo.

Disservizio ROMA-LIDO, la situazione

Un nuovo disagio sta mettendo in crisi i pendolari della Roma-Lido. Poco dopo le 6.40 metà della linea è stata chiusa a causa di un guasto tecnico: i treni sono fermi fra Cristoforo Colombo, ovvero il capolinea lidense, e Acilia.

AStral ha comunicato che sussiste un guasto alla linea aerea all’altezza della stazione di Castel Fusano, a Ostia.

E poi c’è la storia del tram della linea 8 che subito dopo esser stato inaugurato ad appena 24 ore già fermo: il servizio della linea 8 rimane attivo tra Flavio Biondo e Venezia e sostituito da bus tra Trastevere e Casaletto”, ha comunicato Atac in mattinata.

“I tecnici Atac hanno svolto controlli tutta la notte per risalire alla causa dei cali di tensione che interessano la linea – aggiunge – Si sono avute evidenze di possibili disconnessioni o dispersioni sul circuito negativo di trazione, sul quale si interverrà nell’immediato sostituendo i cavi del ritorno di corrente.