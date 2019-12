Roma, tre bus in fiamme in tre giorni: l’ultimo ieri a Mostacciano

Ancora un bus in fiamme ieri a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 10 in via Vinicio Cortese all’altezza del civico 180, zona Mostacciano, per l’incendio di un autobus Atac linea 708. Il mezzo è stato completamente distrutto dal rogo. Secondo quanto riferito, l’autista aveva fatto scendere l’unico passeggero presente sulla vettura. Non risultano persone ferite o intossicate. In tre giorni, da venerdì a domenica, sono tre i mezzi di trasporto pubblico, due di Atac e uno di Roma tpl, distrutti dalle fiamme.