Roma, tremendo schianto sull’Appia: cosa è successo

Un tremendo schianto sull’Appia, con il bilancio di due persone ferite in modo serio e trasferite in ospedale in codice rosso. L’incidente stradale con due vetture coinvolte, è accaduto ieri sera, poco dopo le ore 20, al km 47.300 nel territorio di Velletri, all’altezza dello svincolo per Pratolungo. Ad entrare in collisione un’Audi station wagon, guidata da un 34enne di Cisterna, e una vecchia Giulia 1750, con al volante un 40enne del luogo.

Quest’ultimo dopo l’impatto, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Paolo Colombo di Velletri, mentre il giovane alla guida dell’Audi è stato ricoverato presso il nosocomio di Aprilia. La statale in quel tratto è rimasta chiusa per diverse ore, ed è stata riaperta poco prima della mezzanotte.