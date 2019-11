Roma, tromba d’aria a Santa Marinella: barche capovolte nel porticciolo

Tromba d’aria questa mattina all’alba nel porticciolo di Santa Marinella. Ingenti i danni: il vortice ha capovolto decine di barche a vela nel porticciolo del comune marittimo a nord di Roma per poi proseguire in alcune zone della città. Al momento non si registrano feriti.

Dalle prime ore di oggi, venerdì 8 novembre 2019, e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale Regionale ha emesso un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali sulle seguenti zone di allerta del Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Roma, Aniene, Bacino del Liri e Bacini Costieri Sud.