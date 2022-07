Roma, troppi condizionatori accesi: black out a S.Giovanni

Troppi condizionatori accesi: i black out mettono in allarme l’ospedale San Giovanni. Diversi disagi e le interruzioni di energia elettrica nel quartiere romano e a pagare dazio anche alcuni semafori. Troppi condizionatori accesi, troppa energia elettrica e, complici le torride giornate, in tilt la rete: e come già il 6 e 7 luglio fra San Giovanni, Monteverde, Monti ed alcune aree del Centro Storico della Capitale i climatizzatori hanno causato ancora blackout.

Specie in zona di San Giovanni, in allarme l’ospedale e in tilt semafori: per regolare la viabilità gli agenti della polizia locale , hanno presidiato la zona mentre laboratori, uffici e soprattutto ospedali, come nel caso del San Giovanni Addolorata hanno avuto diversi disagi.