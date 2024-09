Roma, trovati con tirapugni e manganello in auto: sette denunciati nei controlli tra Garbatella e Eur

Alla guida ubriachi o con un tirapugni nel sottosella. Ma c’è anche chi andava in giro per le strade di Roma con una grossa forbice in auto o con un manganello. Sette le persone denunciate dai carabinieri durante un servizio di controllo del territorio nei quartieri Eur, Garbatella e San Sebastiano.

Numerosi i posti di controllo alla circolazione lungo le vie principali, con particolare attenzione in Piazza dei Navigatori, nel corso dei quali, i carabinieri della Stazione Eur hanno denunciato tre persone perché trovate, alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito.

Denunciati anche due giovani: un 18enne romeno trovato con un tirapugni, nascosto nel sottosella del suo scooter, e un 19enne italiano trovato in possesso di una forbice di grosse dimensioni, occultata nella sua autovettura. Altri cinque automobilisti sono stati sanzionati per violazioni al Codice della Strada.

Nei guai anche un 40enne romano perché fermato per un controllo mentre percorreva a piedi largo Emma Strada è stato trovato in possesso di un tirapugni, e un 33enne fermato in via Ostiense a bordo della sua auto e trovato in possesso di un manganello in legno. Entrambi sono stati denunciati.

Verifiche anche presso diversi locali della Garbatella. Il titolare di un ristorante è stato denunciato e sanzionato per un totale di 10.700 euro, per la mancata valutazione dei rischi aziendali, in quanto l’attività è risultata sprovvista del relativo documento, e per la presenza di tre lavoratori “in nero”. I Carabinieri hanno proceduto anche alla sospensione dell’attività, fino alla regolarizzazione delle prescrizioni. Nel corso delle attività sono state identificate 254 persone e controllati 121 veicoli.