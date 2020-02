Roma, trovato cadavere in un pozzo in via Flaminia

Un cadavere è stato trovato questa sera in un pozzo in via Flaminia all’altezza della stazione La Celsa a Roma. Il corpo è stato recuperato alle 19 circa dai sommozzatori dei vigili del fuoco che sono entrati nel pozzo. Al momento è sconosciuta l’identità: sul corpo non sono stati trovati documenti. La salma è stata consegnata all’autorità giudiziaria