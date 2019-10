Roma, trovato manichino Greta Thunberg impiccato a ponte: indagini in corso

Un manichino raffigurante Greta Thunberg è stato trovato appeso questa mattina alle 7.43 circa in viale Isacco Newton a Roma. Il manichino era stato vestito con un impermeabile giallo e dondolava sotto il primo ponte di via Newton in direzione dell’autostrada Roma-Fiumicino. Sul posto è intervenuta la Polizia con due volanti e gli agenti del commissariato Monteverde.

Il fatto è stato commentato dal sindaco di Roma Virginia Raggi che su Twitter scrive: “Vergognoso il manichino di @GretaThunberg ritrovato appeso a un ponte nella nostra città. A lei e alla sua famiglia la mia solidarietà e quella di tutta Roma . Il nostro impegno sul clima non si ferma”.