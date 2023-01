Roma, ubriaco provoca incidente, scappa e tampona le auto ferme allo stop. Il pirata della strada è stato fermato dalla polizia locale a Ciampino. E’ risultato positivo ai test su alcol e droga. Un 27enne foggiano, a Ciampino da qualche tempo per lavoro, ha prima danneggiato lo specchietto di un’auto sul grande raccordo anulare nel corso di un sinistro senza feriti. Poi non si è fermato ed in prossimità di un incrocio si è addormentato alla guida, innescando un tamponamento che ha poi coinvolto tre vetture. Due le persone poi medicate in ospedale. Il giovane è stato fermato dagli agenti della polizia locale di Ciampino e risultato alla guida in stato di ebrezza cinque volte oltre il limite e positivo alle sostanze stupefacenti. Denunciato per guida in stato di ebrezza gli è stata ritirata la patente. Sequestrata anche la macchina.