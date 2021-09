Roma-Udinese, le probabili formazioni

E’ bastata una sconfitta a mettere in discussione tutto. La Roma, alla prima caduta, è stata presa di mira. Eppure l’avvio è stato luccicante: sei vittorie di fila tra campionato e Conference League, fiducia ritrovata, giocatori rilanciati. Ma la sconfitta col Verona sembra aver già scalfito ogni certezza che si era costruita fino a quel momento.

Per questo la gara con l’Udinese diventa già decisiva, o quasi. Soprattutto in vista della gara che potrà indirizzare la stagione giallorossa: quella con la Lazio in programma domenica prossima. Contro la squadra di Gotti, Mourinho pensa ad un mini-turnover per risparmiare energie preziose in vista del derby.

Zaniolo dovrebbe partire dalla panchina a favore di Carles Perez, che scalpita per un posto da titolare. Spinge per un posto dal primo minuto anche Smalling: il difensore inglese è tornato a completa disposizione dell’allenatore portoghese e ora prenota un posto al centro della difesa al fianco di Mancini. A quel punto in panchina dovrebbe finire Inabez.

La probabile formazione della Roma contro l’Udinese

ROMA (4-2-3-1) Probabile formazione: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho