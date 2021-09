Roma-Udinese, probabili formazioni e dove vederla in tv

E’ bastata una sconfitta a mettere in discussione tutto. Eppure Mourinho aveva avvertito: “Abbiamo vinto cinque partite, mica 50”. Evidentemente aveva fiutato odore di guai. Perché contro il Verona è arrivata la prima sconfitta stagionale, dopo un avvio perfetto. Ma è bastata quella per sconquassare un quadro idilliaco.

I primi mugugni già agitano le acque giallorosse. Primo accusato: Zaniolo, preso di mira sui social tanto da costringerlo ad abbandonare l’amato Instagram. Secondo imputato: Abraham, partito a mille, ha faticato parecchio con il Verona. Ma può bastare una prestazione no a macchiare una partenza da appalusi? A Roma, evidentemente, sì.

Così la prossima partita con l’Udinese, uscita malconcia dall’ultima sfida col Napoli, diventa già decisiva, perché tre giorni dopo c’è il derby. E quello sì che è capace di stravolgere una stagione. Le scelte iniziano a pesare. Mourinho lo sa, per questo pensa a qualche cambio per la gara di domani. E a sedersi in panchina potrebbero essere proprio i due più criticati: Zaniolo e Abraham.

Per il ruolo d’esterno spinge Carles Perez, Borja Mayoral invece si candida per il ruolo di punta. Non è detto comunque che Mou decida di puntare sulla formazione uscita sconfitta da Verona per ritrovare qualche grammo di fiducia. Roma-Udinese, in programma domani alle 20.45, sarà visibile in esclusiva su Dazn. Di seguito le probabili formazioni:

Le probabili formazioni di Roma-Udinese

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Pussetto. All. Gotti