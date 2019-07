Roma, ufficiale la cessione di Marcano al Porto: le cifre

Porto-Roma andata e ritorno: è durata appena un anno l’avventura in giallorosso di Ivan Marcano, che dopo essere passato nella Capitale proprio da Porto la scorsa estate ora fa il viaggio inverso per tornare in Portogallo.

Il difensore non ha lasciato il segno, non è riuscito ad imporsi nell’unica stagione che gli è stata concessa e ora proverà a rilanciarsi in Portogallo. Dopo Manolas è il turno anche di Marcano di lasciare la Roma, che ora dovrà necessariamente rimodellare la difesa rimasta orfana di più elementi.

Roma, Marcano al Porto: il comunicato

La società giallorossa tramite un comunicato ha ufficializzato la cessione di Marcano specificando anche le cifre dell’affare: “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Futebol Clube do Porto i diritti alle prestazioni sportive di Ivan Marcano. Il difensore spagnolo passa al club portoghese a fronte di un corrispettivo fisso di 3 milioni. Marcano, arrivato a Roma nell’estate del 2018, ha disputato 13 partite con la maglia giallorossa realizzando una rete. Il Club augura a Ivan le migliori fortune per il futuro”, conclude la nota del club giallorosso.