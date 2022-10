Roma, Ultima Generazione blocca ancora il traffico

Roma, gli attivisti per il clima di Ultima Generazione hanno bloccato il traffico con due blitz, uno in via Salaria e l’altro in viale Marco Polo, alla Garbatella.

Una doppia protesta che ha mandato il traffico in tilt intorno alle 7:45. Gli agenti della polizia, i carabinieri e la polizia locale sono intervenuti insieme al personale della Digos, impegnati a parlare prima con gli attivisti e poi a spostarli di lato, mentre altri manifestanti tornavano subito a risedersi per terra impedendo alle macchine di passare.

Gli ambientalisti avevano già messo in atto una protesta di questo genere diverse volte in passato. Questa volta in due punti diversi.