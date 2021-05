Roma, ultime ore per presentare la domanda al maxi-concorso del Comune di Roma

40.000 domande in più al concorso del comune di Roma. La scadenza per presentare la domanda è fissata per oggi alle 18.

La scadenza è fissata alle 18 di questa sera per il maxiconcorso indetto dall’amministrazione Raggi. I posti sono 1.522 di cui 1.050 da dipendente semplice, 420 da funzionario e oltre 52 da dirigente.

Una corsa al posto fisso per vigili urbani, impiegati amministrativi, informatici, avvocati, impiegati del settore “tecnico, costruzione, ambiente e territorio”, e ancora assistenti sociali, funzionari del comparto scuola e addetti ai servizi tecnici. Riaperte le candidature un mese fa, ora la prova è fissata al 16 giugno e l’ultima al 31 luglio. 40.000 domande in più rispetto a quelle già consegnate nel 2020, un boom che potrebbe essere difficile da gestire soprattutto in tempi pandemici.

Sono previsti 2 turni al giorno da massimo 3mila persone alla volta nei padiglioni di Fiera di Roma. Per gli aspiranti vigili, geometri e funzionari ci sarà un tablet e 60 min per rispondere a 60 domande. Il punteggio si saprà già alla fine del test essendo tutto digitalizzato. C’è chi ha aspettato dieci anni per questa occasione e tenterà di raggiungere il traguardo concorrendo per più posizioni.