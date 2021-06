Roma, un progetto del Municipio Roma I Centro: “Piazze Romane”

Si è tenuta oggi la conferenza stampa di presentazione del progetto “Piazze Romane” promosso dal Municipio Roma I Centro.

È circa dal 2014 che in questo municipio sono in corso opere di riqualificazione e manutenzione degli spazi urbani pubblici. È un municipio collocato nel centro storico della Capitale, alcuni dei quartieri che sono compresi nel I municipio sono Trastevere, Prati, Testaccio o l’Esquilino. Sono quartieri che già il nome racconta una grande parte della storia di Roma.

Questo progetto che oggi è stato presentato prevede una rigenerazione urbana di otto siti del centro storico (piazza Poli, piazza Giuseppe Gioacchino Belli, piazza Cardelli, piazza San Giovanni della Malva, piazza di Pasquino, piazza Borghese, piazza del Teatro di Pompeo e via della Frezza), rigenerazione che è affidata all’arte, nello specifico l’arte contemporanea. In cosa consiste nel particolare: 4,2 km di camminata, per un totale di 53 minuti nel centro storico di Roma che ha lo scopo di fornire al passante o al turista un’esperienza unica, caratterizzata anche ad esempio da voci che narreranno e spiegheranno ciò che è attorno.

È un’esperienza turistica particolare e diversa dalle solite. In previsione del periodo estivo alcune piazze di competenza del municipio accoglieranno opere originali e innovative di artisti delle nuove generazioni. Qui si inseriscono gli studenti di Rufa, Artisti che hanno avuto la possibilità di conoscere il vero mestiere dell’artista, ossia confrontarsi con le istituzioni e con la comunità. Hanno sviluppato un progetto in cui si è pensato a delle opere da collocare in questi luoghi e che fossero in armonia con l’ambiente circostante.

“Valorizzare questa rigenerazione fisica facendo vedere come dovrebbe vivere il centro storico. Soprattutto l’attenzione ai giovani e agli artisti. Roma è il frutto di grandi e piccoli artisti” – Sabrina Alfonsi, Presidente Municipio Roma I Centro

Si partirà da Piazza Gioacchino belli per arrivare a Piazza Poli. Ci sarà la possibilità di poter apprezzare le specialità di Roma dal punto di vista artistico, storico e culturale. È un tentativo di far rivivere una delle attività che a causa della pandemia è stata messa in pausa, ma che ora e in questa maniera si può fare in sicurezza.