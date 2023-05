Roma: un punto a Bologna che sa di rimpianto. Ora tutto sull’Europa League nel crocevia della stagione

Un punto guadagnato o due persi? Leggi la formazione iniziale (più Roma C che B), pensi alle sconfitte di Milan e Atalanta e alla fine ti scopri più vicino ai rossoneri e avanti agli orobici ma la sensazione è quella di un’occasione persa.

Con due squadre

senza vittoria da 4 giornate, Mourinho, per necessità e convinzione (meglio alzare un trofeo che arrivare tra le prime quattro in campionato), opta per uno schieramento pieno zeppo di riserve ed esordienti. Con l’inventiva affidata a Wijnaldum (chi l’ha visto alzi una mano) e con Camara e Tahirovic in mezzo al campo, era ovvio che di gioco non se ne potesse vedere.

Bologna alla fine col 71% di possesso palla sterile (solo un brivido al 93’ per i giallorossi) e Roma pericolosa nel pt con l’ennesima occasione d’oro sciupata da Belotti (saremmo curiosi a questo punto di sapere quanto venga quotato un suo goal nelle agenzie di scommesse).

Poi, nella ripresa, ecco Mourinho fiutare il colpaccio con l’entrata in campo di molti titolari.

Peccato che di azioni pericolose non se ne contino (ad eccezione di un colpo di testa sfiorato da Bove nell’area piccola avversaria) e complice un doppio mezzo rigore non fischiato da Orsato (l’arbitro preferito da Mourinho…) il risultato ad occhiali non si schiuda.

Peccato perché i tre punti potevano essere presi anche in emergenza contro un Bologna per nulla trascendentale e senza la difesa titolare.

Ora tutto sul ritorno europeo di giovedì, crocevia di una stagione che non può essere definita fantastica (come fa Mourinho cicero pro domo sua) a prescindere dai risultati – fallimentare o quasi in campionato – indecente in Coppa Italia, l’annata dei giallorossi verrà giudicata obbligatoriamente dalla gara in Germania.

Col mistero Dybala ancora da svelare (gioca, non gioca, cos’ha realmente?) e forse il miracolo Smalling di nuovo al centrodella difesa. Sarebbe come partire con un altro goal di vantaggio.

Le pagelle di Bologna- Roma 0-0

Svilar 6, Celik 6, Cristante 6,5 (dal 53’ Mancini 6), Ibanez 6,5, Missori 5,5, Camara 5, Tahirovic 6 (dal 76’ Matic 6), Zalewski 5,5, Wijanldum 4 (dal 53’ Bove 6), Solbakken 6 (dal 69’ Pellegrini 6), Belotti 4,5 (dal 53’ Abraham 6).

All. Mourinho 6

Claudio Fontanini