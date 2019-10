Roma, uomo trovato morto in casa al Tuscolano: indagini in corso

Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato ieri a Roma in un palazzo di via Tuscolana all’altezza del civico 1003. A dare l’allarme un vicino di casa che non vedeva l’uomo di 64 anni da diverso tempo e si era preoccupato. La polizia intervenuta poco prima delle 16 è entrata nell’appartamento ed ha trovato il cadavere del 64enne. Sarà ora l’autopsia a determinare le cause del decesso.