Roma, veicolo in fiamme su Tangenziale Est: chiusa Galleria nuova circonvallazione Interna

Veicolo in fiamme sulla Tangenziale Est – Galleria Nuova Circonvallazione Interna. Alle 9 circa la galleria è stata chiusa all’altezza di via Nomentana. Lo comunica Luceverde Roma.



Ripercussioni sul traffico

Al momento si registrano code all’altezza dell’uscita per via dei Monti Tiburtini direzione San Giovanni.



Aggiornamento ore 9.15

E’ in corso l’intervento dei vigili del fuoco per un veicolo in fiamme in prossimità dell’uscita per via dei Monti Tiburtini. Galleria Nuova Circonvallazione Interna all’altezza di via Nomentana è chiusa temporaneamente in direzione San Giovanni.



Aggiornamento ore 9.40

Sono in corso deviazioni alla circolazione stradale. Il traffico proveniente da San Giovanni all’altezza della A24 viene deviato sul vecchio tracciato della Tangenziale Est in direzione di via Tiburtina. Mentre il transito veicolare proveniente da via Salaria all’altezza di via Nomentana viene deviato sulla complanare direzione via della Batteria Nomentana. Sul posto la Polizia locale di Roma Capitale.



Aggiornamento ore 10.17

La galleria è stata riaperta in direzione Salaria, ancora chiusa in direzione San Giovanni. Riaperto anche il bivio con la Tangenziale Est direzione Salaria. Permangono code di 2 km tra Fiorentini e Tangenziale Est verso la Tangenziale.



Aggiornamento ore 10.38

Secondo quanto si apprende l’auto che è andata in fiamme era guidata da un uomo: l’automobilista ha sbattuto al muro ed è stato trasportato in ospedale dal 118. L’incendio ha generato molto fumo in galleria costringendo gli automobilisti a tentare la fuga a piedi o facendo inversione di marcia.

Al momento la Tangenziale Est (galleria nuova circonvallazione) rimane chiusa tra Nomentana e Monti Tiburitini in direzione San Giovanni. Aperto lo svincolo di Monti Tiburtini verso San Giovanni. Si registrano code tra l’uscita Corso di Francia e l’uscita via Nomentana in direzione San Giovanni.