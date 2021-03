Roma, venduta come schiava, indagini e arresti

Venduta come schiava, era obbligata a prostituirsi a Roma. Arrestati i suoi aguzzini

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Viterbo, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma nei confronti di quattro cittadini stranieri, gravemente indiziati, a vario titolo, dei delitti di riduzione in schiavitù, tentata alienazione di schiavi, tentata estorsione aggravata, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, cessione di sostanze stupefacenti.

Le indagini venivano avviate nell’estate del 2019, quando una donna di origini rumene si era presentata presso la Stazione Carabinieri di Tuscania (VT), denunciando la scomparsa della figlia ventenne, della quale non aveva notizie da diverso tempo. In seguito, precisava di aver appreso che la figlia era stata condotta dal fidanzato prima in Inghilterra e poi in Romania. La giovane era stata poi portata in Italia, dove veniva costretta a prostituirsi nella zona nord-est della Capitale.